Migranti: Rando (Pd), 'dolore e rabbia di fronte a ennesima tragedia davanti Lampedusa'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Dolore e rabbia davanti alla ennesima tragedia di Lampedusa dove sarebbero annegate 41 persone. Il mar Mediterraneo continua a essere teatro di una strage per la disumanità dei potenti. Non ci sono più lacrime e parole per commentare una silenziosa carneficina che da almeno 30 anni si consuma sotto gli occhi di una politica internazionale che finge di non vedere. In questo giorno ricordiamoci di avere occhi giusti e cuore aperto per ritornare a essere umani, perché dove la coscienza si inabissa e il sentimento di comunità affonda, la politica ha già perso". Così la senatrice Vincenza Rando, responsabile Legalità del Partito democratico.