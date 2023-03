Migranti: Renzi, 'Cdm a Cutro una passerella mediatica'

Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Il ministro in Aula non ha spiegato un punto fondamentale: se la Guardia di Finanza esce e poi rientra perché il mare è pericoloso, perché in quel preciso momento le autorità non danno ordine alla Guardia Costiera di uscire per salvare i mi...

Roma, 9 mar (Adnkronos) – "Il ministro in Aula non ha spiegato un punto fondamentale: se la Guardia di Finanza esce e poi rientra perché il mare è pericoloso, perché in quel preciso momento le autorità non danno ordine alla Guardia Costiera di uscire per salvare i migranti?". Lo dice Matteo Renzi a 'Avvenire' a proposito del ministro dell'Interno Piantedosi.

"Come ho detto in Senato, l’identità italiana ci impone di salvare le persone. E questo non è accaduto. E poi come si può dire che i genitori non devono mettere i propri figli su una barca? In Afghanistan una mamma non dovrebbe cercare di dare un futuro alla figlia a cui, anche per colpa dell’Occidente, sono state negate istruzione e libertà? Meloni e Salvini potevano stare in aula anziché rincorrere la passerella mediatica del Cdm a Cutro: loro sono i responsabili delle istituzioni, che stiano nei palazzi delle istituzioni", afferma il leader di Iv.

Renzi parla anche del Terzo polo: "Una donna leader del Terzo polo? Le leadership non si impongono e se ci sarà una donna che scalerà il partito unico, lo farà con le sue capacità come hanno fatto Meloni e Schlein. Io personalmente alla guida del Terzo polo vedo bene la conferma di Calenda". Sul Pd, il leader di Iv spiega: "All’inizio ero convinto vincesse Bonaccini. Col passare della campagna era evidente che Schlein stesse crescendo. Adesso il Pd è un partito di “sinistrasinistra” che merita il nostro rispetto, ma è molto lontano dalle nostre battaglie. Alla fine meglio così: distinti e distanti, smetteremo di becchettarci ogni giorno. Ormai siamo due realtà totalmente diverse. Loro fanno il Pd massimalista, noi facciamo i riformisti".