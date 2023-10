Migranti: Renzi, 'Meloni chieda scusa e non apra Cpr ma centri di formazione lavoro'

Migranti: Renzi, 'Meloni chieda scusa e non apra Cpr ma centri di formaz...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Cosa farei se fossi al posto di Meloni sui migranti? Intanto chiederei scusa agli italiani. Ci ha preso in giro. Diceva: blocco navale" e poi "le direi di farsi una giratina in Europa perché quelli che contestano l'Italia, quelli che dicono no, sono Orban e i polacchi". Così Matteo Renzi a 'Cinque minuti' su Rai1.

"Io più che parlare di aprire centri di detenzione per gente che viene dai lager, direi che, primo, in mare li salvi e poi apri centri di formazione. Mandiamoli a lavorare. Perchè abbiamo un sacco di lavori che non vengono coperti".