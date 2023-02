Migranti: Renzi, 'per ora Governo blocca Ong non trafficanti'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Il dolore per l’ennesima tragedia in mare. Mi fa uscire di testa pensare ai corpicini di quei bambini uccisi dalle onde. Il Governo dice di voler bloccare i trafficanti ma per adesso sta bloccando solo le Ong". Lo scrive Matteo Renzi nella Enews. ...