Migranti: Ricci (Pd), 'governo in confusione, meno male c'è Mattarella'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "Quella di Crotone è una tragedia che non può passare inosservata, che non ci può vedere indifferenti. La risposta è allargare l’immigrazione regolare". Così il coordinatore dei sindaci del Pd e sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, intervenuto questa mattina a Coffee Break, su La7.

«Sicuramente qualcosa non ha funzionato, lo stesso capo della Guardia costiera ha detto che quelle persone potevano essere salvate. Saranno le autorità competenti a stabilire le responsabilità effettive. Ma le politiche che sono state portate avanti in questi mesi, conseguenti alla propaganda che abbiamo sentito negli ultimi anni, non funzionano. Per anni ci hanno detto che la sinistra voleva fare entrare gli immigrati e che loro invece avrebbero fermato gli sbarchi, cambiando tutto. Ma in verità così non si mette freno alla disperazione. La cosa grave che ha detto Piantedosi rende l’idea anche dello stato confusionale nel quale si trovano".

"È evidente che la disperazione dei flussi migratori continuerà. Oggi per fortuna si comincia a dire che la risposta è allargare l’immigrazione regolare, secondo me un indirizzo giusto perché più aumenti i flussi in maniera regolare, meno dai spazio all’illegalità e all’improvvisazione. È grave che non ci siano gli esponenti di tutti i partiti politici del governo oggi a Crotone. Per fortuna che Mattarella ha preso questa iniziativa».