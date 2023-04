Migranti: Romeo (Lega), 'governo ha appoggiato tema Lega su protezione speciale'

Roma, 12 apr (Adnkronos) – Sulla protezione speciale "tutto il governo ha appoggiato un tema che è venuto dalla Lega, vaniva dai Dl Salvini. Era diventata un permesso che veniva dato a tutti, se si sa che ti regalano un permesso è un fattore di attrazione". Lo ha detto Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, a Rainews24.

"Il governo sta mettendo in campo tutte le iniziative per arginare il fenomeno. Dall'altra parte c'è solo un 'siete brutti e cattivi', troppo facile per chi è stato al governo per tanto tempo", ha aggiunto Romeo.