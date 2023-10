Migranti: Ronzulli (Fi), 'chi tra i magistrati è di parte e vuole esporsi con le sue idee si candidi'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "I magistrati oltre a esserlo dovrebbero anche apparire imparziali. Un giudice che partecipa a una manifestazione fronteggiando la polizia in tenuta antisommossa, dimostra invece non solo di essere parziale, ma anche di apparirlo. E’ inaccettabile che chi dovrebbe amministrare la giustizia con terzietà si esprima in nome del popolo italiano su materie che lo vedono esposto in prima linea contro le politiche del governo. Con un minimo di serietà, dovrebbe quantomeno astenersi. Ed è ancora più inaccettabile che l’Anm e il Csm in nome della corporazione continuino a difenderlo, quando invece dovrebbero tutelare l’immagine dell’intera magistratura come un potere che è al di sopra delle parti, che parla solo con le sentenze e le rende credibili perché lontane dal sospetto che siano emesse in conseguenza di un pregiudizio". Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

"Se si intende esprimere apertamente le proprie idee, ci si candidi in Parlamento, come tra l’altro hanno fatto molti magistrati, quasi tutti nelle file della sinistra", conclude Ronzulli.