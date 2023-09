Migranti: Ronzulli (Fi), 'complotto contro Italia? E’ ipotesi da verificare'

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Nei confronti dei governi di centrodestra c’è sempre stata ostilità, questo è sotto gli occhi di tutti. L’ipotesi che dietro gli sbarchi di migranti di questi giorni ci sia un complotto contro l’Italia va verificata, ma è sul tavolo. Non ci sono certezze". Così a L’Aria che tira, su La7, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

"Ogni giorno in Africa si apre una falla che dà vita a un esodo impossibile da prevedere e ancora più difficile da fermare, soprattutto quando si ha a che fare con i barchini – ha proseguito -. Serve una condivisione del tema a livello europeo e le prossime elezioni non aiutano. La chiusura della Germania ai migranti è anche una mossa elettorale". Quanto alla situazione a Lampedusa, la senatrice azzurra ha osservato: "Le condizioni nell’hotspot sono disumane, è evidente. Stiamo facendo il possibile per evitare questo sovraffollamento. E non si può pensare di puntare il dito contro gli agenti della polizia di Stato, impegnati in condizioni difficilissime a mantenere l’ordine".