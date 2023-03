Migranti: Ronzulli, 'no a polemiche strumentali, uniti contro trafficanti'

Migranti: Ronzulli, 'no a polemiche strumentali, uniti contro trafficant...

Migranti: Ronzulli, 'no a polemiche strumentali, uniti contro trafficant...

Migranti: Ronzulli, 'no a polemiche strumentali, uniti contro trafficant...

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "L’accusa di non aver voluto salvare vite umane è una polemica non solo strumentale ma anche spregiudicata. Spetta alla magistratura dire se ci siano state responsabilità nei soccorsi, la politica deve essere unita contro i trafficanti di uomini e ...

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "L’accusa di non aver voluto salvare vite umane è una polemica non solo strumentale ma anche spregiudicata. Spetta alla magistratura dire se ci siano state responsabilità nei soccorsi, la politica deve essere unita contro i trafficanti di uomini e nel chiedere all’Europa di non voltarsi dall’altra parte”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, al Tg1.