Migranti: Ronzulli (Pd), 'sinistra si erge a giudice morale, accuse gravissime'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "Nutro una certa invidia benevola nel constatare come i rappresentanti della sinistra abbiano una verità in tasca che li fa ergere a giudici morali ed etici di ogni situazione, in ogni contesto. Io quella verità in tasca non ce l’ho, non ero a Cutro e, perciò, mi attengo alla ricostruzione fatta dal Ministro dell’Interno in Parlamento”. Così a Porta a Porta la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.

"Arrivare a sostenere che il governo aveva la possibilità di far scattare i soccorsi e che non l’ha fatto, con la Guardia costiera compiacente, è gravissimo, oltre che oltraggioso e offensivo nei confronti di uomini e di donne che ogni giorno vanno in mare, anche con condizioni meteo difficilissime, rischiando la vita”, ha concluso.