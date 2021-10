Migranti: Rosato, 'Ue nata per abbattere muri, combattere sovranismi'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “L’Europa è nata per abbatterli i muri, non per costruirli. L’Europa è nata per unire le proprie forze, riconoscere una comunità nuova". Così in un post su Facebook il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.

"Quello che sta accadendo in queste ore sta andando nella direzione opposta: in Polonia una sentenza senza precedenti attacca le fondamenta del diritto dell’Unione Europea, mentre le voci che contrastano i fili spinati e trattamenti inaccettabili sui nostri confini sono troppo flebili e inefficaci.

Questo mette in discussione l’identità e i valori su cui abbiamo fondato l’Europa unita".

"Pensavamo avessimo imparato una lezione dalla pandemia: da soli non si affrontano le sfide globali, solo uniti si vince. C’è ancora molta strada da fare contro i sovranisti”.