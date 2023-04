Migranti: Rossomando (Pd), 'pasticcio ideologico senza strategia'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “Il decreto del governo sull’immigrazione rappresenta un pasticcio ideologico, che nella corsa al '+1' la maggioranza ha cercato anche di peggiorare ulteriormente con norme sulla protezione speciale che avrebbero messo in discussione addirittura i tr...

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Il decreto del governo sull’immigrazione rappresenta un pasticcio ideologico, che nella corsa al '+1' la maggioranza ha cercato anche di peggiorare ulteriormente con norme sulla protezione speciale che avrebbero messo in discussione addirittura i trattati internazionali e su cui è stata costretta al dietrofront. Mentre ancora attendiamo spiegazioni sulle modalità dei soccorsi a Cutro, tragedia a cui questo provvedimento non deve essere associato in nessuna maniera, il decreto raggiungerà il solo obiettivo di aumentare l’irregolarità, senza nessuna seria strategia di gestione dei flussi migratori”. Così la vicepresidente del Senato ed esponente dem, Anna Rossomando.