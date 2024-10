Migranti: Ruotolo, 'Italia sempre più democratura'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "Sono giorni che insistono sul concetto che la magistratura non deve intervenire nella sfera decisionale del Parlamento e degli eletti del popolo. Dimenticano che siamo tutti uguali davanti alla legge, dimenticano che il controllo di legalità è nelle mani della magistratura che deve essere indipendente dagli altri poteri dello Stato. Abbiamo un ministro della Giustizia che per le dichiarazioni rese dovrebbe dimettersi. Chissà come la pensa il ministro Raffaele Fitto che deve essere eletto commissario a Bruxelles. L’Italia sta diventando sempre di più una democratura, una democrazia illiberale. Controllano l’informazione e vogliono controllare la magistratura. Noi non ci stiamo”. Cosi Sandro Ruotolo, europarlamentare e componente della segreteria nazionale del Pd.