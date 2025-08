Migranti, Salvini: Corte Ue scandalosa, cancella sovranità nazionale

Milano, 1 ago. (askanews) – “La sentenza che arriva dalla Corte Europea contro l’Italia è scandalosa, imbarazzante, limita la possibilità di controllare i confini e contrastare i trafficanti di esseri umani e limitare gli sbarchi”. Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, a Pesaro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. La decisione, ha sottolineato, “cancella la sovranità nazionale: è pericolosa, l’ennesima dimostrazione di un’Europa che non funziona.

Questo mi preoccupa da italiano: se qualcuno mi limita la possibilità di controllare i confini è un grosso problema”.

Parlando con i cronisti, Salvini ha poi ribadito che “decidere se un Paese è sicuro o meno è una decisione politica” e “che sia qualche magistrato a decidere è una decisione politica: si candidi, perché ne sono sbarcati troppi. Questa sentenza – ha concluso – è grave, un precedente grave. Queste istituzioni sono un danno”.