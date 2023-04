Migranti: Salvini, 'dossier che richiede più tempo, ma ottimista e fiducioso'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo condiviso passo passo questi primi mesi di governo, prendendoci tutte le responsabilità. In Giorgia e Silvio vedo due amici oltre che alleati, abbiamo 5 anni e sono certo che faremo fare passi avanti all'Italia. Alcuni dossier, come quello sulle m...

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – "Abbiamo condiviso passo passo questi primi mesi di governo, prendendoci tutte le responsabilità. In Giorgia e Silvio vedo due amici oltre che alleati, abbiamo 5 anni e sono certo che faremo fare passi avanti all'Italia. Alcuni dossier, come quello sulle migrazioni, richiedono più tempo, ma sono assolutamente fiducioso e ottimista". Così Matteo Salvini, alla stampa estera.

"La difesa comune" dei confini europei "è auspicabile oltre che auspicata. Ora c'è una nave in acque maltesi e non ci vuole molto per capire chi arriverà ad aiutare. Ma Italia o Grecia non possono farsi carico sempre loro" delle emergenze.