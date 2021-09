Migranti: Salvini, 'Lamorgese faccia il suo lavoro o si faccia da parte'

Rosarno (Rc), 16 set. (Adnkronos) – "Non puoi chiedere il green pass per andare in farmacia in centro e lasciar sbarcare decine di migliaia di clandestini senza limiti, senza regole, senza controlli, senza vaccini , senza tamponi, senza nulla. Quindi se c'è un ministro dell'Interno che si occupa della sicurezza degli italiani faccia il suo lavoro altrimenti si faccia da parte e lo lasci fare a qualcuno che ha voglia di fare il ministro".

Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Rosarno.