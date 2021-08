Migranti: Salvini, 'Lamorgese? No liti ma sbarchi continuano anche con problemi sanitari'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Non è un litigio Salvini-Lamorgese, io domando da tempo di fare quello che si può e quello che si deve. Le navi che battono bandiera straniera di altri Paesi devono essere competenza di altri Paesi, come vuole la legge".

Così Matteo Salvini a Radio24. E' una questione "di numeri e non politica, ci sono situazioni problematiche anche dal punto di vista sanitario. Ad esempio il secondo paese per sbarchi in Italia è incredibilmente il Bangladesh, dopo la Tunisia, un paese che è lontano dall'Italia e la situazione dei vaccini è azzerata. Ci sono arrivi, ma non ci sono controlli".