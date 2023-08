Migranti, Salvini: necessario nuovo decreto sicurezza già a settembre

Milano, 26 ago. (askanews) – “Ritengo che sia necessario un nuovo decreto sicurezza già a settembre perchè l’Italia non può essere il punto di arrivo dei migranti di mezzo mondo”. Lo ha detto il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di un incontro a Pinzolo, in Trentino, con amministratori e sindaci della provincia autonoma,. “L’Europa dopo tante chiacchiere deve svegliarsi e deve aiutarci. I confini dell’Italia – ha sottolineato – sono i confini dell’Europa: Lampedusa, Ventimiglia o Trieste non sono confini italiani ma europei. Siccome l’Italia manda ogni anno miliardi di euro a Bruxelles, la difesa dei confini italiani deve essere una priorità europea”. A riguardo del richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai principi costituzionali dell’accoglienza, Salvini ha risposto: “Sono un ministro, ho giurato sulla Costituzione, per me quello che dice la Costituzione è legge”.