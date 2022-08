Migranti, Salvini: proporrò un militare commissario straordinario

Roma, 5 ago. (askanews) – Quello dell’immigrazione per Matteo Salvini è “un business miliardario” e “stiamo maturando l’idea, lo proporrò agli alleati, di un commissario straordinario proveniente o dall’esercito o dall’arma dei Carabinieri a gestire i flussi per non gravare solo su Prefetture e Questure”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, durante un punto stampa a Lampedusa.

“La soluzione non è certo quello di aprire in giro per l’Italia centri per migranti.

Significherebbe mettere un cartello ‘avanti’ alle porte dell’Italia”, ha aggiunto.