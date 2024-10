Migranti: Salvini riunisce Lega, gazebo e iniziative 'contro magistratura politicizzata'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Questa mattina Matteo Salvini ha convocato con massima urgenza un Consiglio federale della Lega dopo "l’attacco all’Italia e agli italiani sferrato da una parte di magistratura politicizzata". Il riferimento è al provvedimento sul caso Albania e al processo Open Arms.

Nei prossimi giorni la Lega presenterà nei Comuni italiani mozioni per ribadire la necessità di difendere i confini, mentre sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre ci saranno gazebo in tutte le città italiane in vista della sentenza Open Arms in agenda a Palermo il giorno 20 dicembre. Per Salvini, "chi impedisce di difendere i confini mette in pericolo il Paese". Così una nota della Lega.