Migranti, Salvini: "Serve un nuovo decreto sicurezza già a settembre"

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "E' necessario un nuovo decreto sicurezza già a settembre. L'Italia non può essere punto di arrivo dei migranti da mezzo mondo. L'Europa dopo tante chiacchiere deve muoversi, si deve svegliare e deve aiutarci". Così Matteo Salvini in un punto stampa a Pinzolo.

"I confini italiani sono i confini d'Europa e siccome ogni anno mandiamo miliardi a Bruxelles, la difesa dei confini deve essere una priorità europea", scandisce il vicepremier. "L'emergenza sbarchi? Io da ministro per aver bloccato e quasi azzerato gli sbarchi, ho vinto diversi processi".

"Le parole del presidente Mattarella? Sono un ministro, ho giurato sulla Costituzione e per me quello che dice la Costituzione è legge", afferma Salvini.

Il ministro delle Infrastrutture parla anche di manovra. "L'obiettivo della Lega – spiega – è continuare a mettere soldi per aumentare stipendi e pensioni prendendo anche un po' di soldi dalle banche. A fine anno avranno incassato oltre 40 miliardi di euro e se una piccola parte viene messa per aumentare stipendi e pensioni, sarò felice". Altri fondi possono arrivare dall'abolizione del Reddito di cittadinanza, aggiunge: "C'è chi ha campato sulle spalle del prossimo, rifiutandosi di lavorare quando avrebbe potuto, è giusto che quei soldi ora vadano ai lavoratori".

Salvini torna poi sul ddl per la castrazione chimica, citando un ultimo fatto di cronaca di pedofilia: "E' un'estate di episodi raccapriccianti. Come Lega abbiamo depositato un ddl per la castrazione chimica nei casi più gravi, per i recidivi. Certa gente oltre che delinquente, è malata. E i malati vanno curati. Se hai mal di testa prendi l'aspirina, se non riesci a controllarti te lo risparmio per il resto della tua esistenza".