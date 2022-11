Migranti: sbarcati Geo Barents e Humanity1 in impianto sportivo catanese

Catania, 9 nov. (Adnkronos) – Tutti i migranti delle due navi Ong, la Humanity 1 e Geo Barents di Medici senza frontiere, ormeggiate rispettivamente da sabato e domenica scorsi nel porto di Catania, e sbarcati ieri sono stati portati in un impianto sportivo comunale, il Palaspedini.

Intanto, se la Geo Barents di Msf riprenderà la navigazione non appena farà il rifornimento, la posizione di Sos Humanity sarà resa nota oggi durante una conferenza stampa prevista per le 11 al molo di Levante. La Cgil Sicilia ha infine annunciato che non si terrà il presidio di protesta 'Facciamoli scendere' che era stato annunciato per le 17 oggi nel porto di Catania a sostegno delle due navi ong.