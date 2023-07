Migranti, sbarchi a raffica a Lampedusa: oltre 1.800 in hotspot

Palermo, 10 lug. (Adnkronos) – Nessuna tregua a Lampedusa. Dopo i 600 migranti giunti ieri sulla più grande delle Pelagie con 14 differenti approdi, tra cui anche nove donne incinte (alcune all'ottavo mese), altri 570 sono sbarcati a partire dalla mezzanotte. Sui barchini, intercettati dagli uomini della Guardia costiera e della Guardia di finanza e per la maggior parte partiti da Sfax in Tunisia, viaggiavano da un minimo di 36 a un massimo di 62 persone.

E con la raffica di nuovi arrivi torna a riempiersi l'hotspot. Nella struttura di contrada Imbriacola, nonostante i trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale, restano oltre 1.800 ospiti. In 400 si lasceranno alle spalle il centro per essere imbarcati sul traghetto di linea che in serata giungerà a a Porto Empedocle.