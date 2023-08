Migranti: Sbrollini (Iv), 'serve distribuzione equilibrata tra comuni, ma governo che fa?'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Il presidente del Veneto Zaia sostiene la necessità che ci sia una distribuzione equilibrata e diffusa dei migranti tra i comuni al posto di grandi hub. E questa è una posizione condivisa anche dai sindaci. Ma il governo cosa fa? Lascia soli i comuni? Lo stesso Salvini non parla più di questo argomento, che pure era uno dei suoi cavalli di battaglia". Lo afferma la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini.

"Zaia si lamenta dell'Europa, ma sappiamo che i numeri degli sbarchi sono in costante aumento anche per la mancanza di una voce autorevole in Europa, che invece esisteva con il governo Draghi", conclude Sbrollini.