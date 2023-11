Migranti: Scalfarotto, 'La Russa chieda che Governo riferisca su accordo con Albania'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Siamo in presenza di un accordo, quello con l’Albania, del quale il Parlamento non sa nulla. Alla Camera le opposizioni hanno chiesto alla presidenza che il Governo venga urgentemente a riferire, e mi pare che da parte del presidente Fontana ci sia una apertur...

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "Siamo in presenza di un accordo, quello con l’Albania, del quale il Parlamento non sa nulla. Alla Camera le opposizioni hanno chiesto alla presidenza che il Governo venga urgentemente a riferire, e mi pare che da parte del presidente Fontana ci sia una apertura in questo senso. Voglio sollecitare anche la presidenza del Senato a far valere le proprie prerogative. È un diritto del Paese sapere cosa contenga questo accordo e come si intenda applicarlo”. Lo ha chiesto il senatore di Italia viva Ivan Scalfarotto, durante gli interventi di fine seduta in Aula al Senato.