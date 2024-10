Migranti: Scarpa (Pd) in cpr Albania, 'possibile 12 tornino in Italia, fallimento Meloni'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "La situazione che ci siamo trovati di fronte è quella di un centro nuovo di zecca ovviamente, strutturato come hotspot e Cpr italiani con recinzioni, sbarre alle pareti. Un luogo molto straniante dove la cosa che mi ha colpito di più è stato il fatto che abbiamo avuto modo di parlare con alcuni dei trattenuti che ci hanno raccontato una metodologia molto dubbia di screening". Così Rachele Scarpa, collegata dal centro in Albania che ha visitato oggi insieme a Riccardo Magi e Paolo Ciani, all'iniziativa del Pd al Nazareno sull'immigrazione.

"Ci hanno raccontato che al largo di Lampedusa è avvenuto un pre-screening, chiedendo soltanto se le persone erano in salute oppure no, se avevano i documenti oppure no. Chi viene portato qui è sostanzialmente una cavia del governo", riferisce Scarpa secondo cui è possibile che i 12 arrivati in Albania, altri 4 sono stati già fatti rientrare in Italia perchè minori e con fragilità, vengano riportati indietro. Noi abbiamo avuto la garanzia che se domani non verranno convalidati i provvedimenti di queste persone che hanno tutte chiesto asilo, verranno riportati in Italia e vista la loro provenienza questo è più che possibile. Sarebbe un enorme fallimento per Meloni. Centinaia di migliaia di euro spesi per portarli in Albania e riportarli in Italia. Sarebbe un fallimento al cento per cento di questa operazione che Meloni ha voluto fare alla vigilia del Consiglio europeo".