**Migranti: Schinas vede Meloni, 'Italia ruolo chiave per accordo Ue...

**Migranti: Schinas vede Meloni, 'Italia ruolo chiave per accordo Ue...

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "Felice di incontrare il premier Giorgia Meloni a Roma oggi. L'Italia sta svolgendo un ruolo chiave nel contribuire a garantire un accordo dell'UE su migrazione e asilo, qualcosa che gli europei che andranno alle urne il prossimo anno devono vedere. L'Italia è davvero una forza per la stabilità in Europa e nel Mediterraneo". Lo scrive in un tweet Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea.