Migranti: Schintu (Cri), 'abbiamo aumentato la presenza di operatori, momenti difficili'

Lampedusa, 17 set. (Adnkronos) – La presidente del consiglio Giorgia Meloni e la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen questa mattina "hanno trovato all'hotspot migranti in attesa di trasferimento". Lo ha detto Ignazio Schintu, della Croce rossa italiana, responsabile dell'hotspot di Lampedusa. "Hanno ringraziato per quello che stiamo facendo", ha aggiunto. "Hanno visitato la struttura e si sono rese conto di quello che sta succedendo, ma non hanno incontrato i migranti". Al momento ci sono circa 1.500 persone all'hotspot. "Abbiamo aumentato il numero degli operatori esperti"; ha aggiunto. Alla domanda su quale fosse stato il momento più difficile in questi giorni, Schintu ha detto: "Spiegare cosa sta avvenendo è difficile", dice. E ricorda i momenti "di tensione con i cittadini", che ieri hanno fermato un mezzo della Croce rossa. "Si era sparsa la voce che avessimo sui nostri mezzi delle tende – dice – invece non era vero e noi non faremo quel genere di accoglienza. Non saremo noi a farla. Noi abbiamo fatto un lavoro enorme con la comunità".