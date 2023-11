Migranti: Schlein a congresso Pse, 'no a esternalizzazione frontiere'**

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Noi possiamo anche parlare lingue diverse ma lottiamo per le stesse battaglie e dobbiamo essere coraggiosi. Noi in Italia vediamo in faccia la destra, dobbiamo alzarci e combattere per la giustizia sociale, la solidarietà europea" senza commettere "...

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "Noi possiamo anche parlare lingue diverse ma lottiamo per le stesse battaglie e dobbiamo essere coraggiosi. Noi in Italia vediamo in faccia la destra, dobbiamo alzarci e combattere per la giustizia sociale, la solidarietà europea" senza commettere "gli errori del passati sull'austerità", e sui migranti per una "missione di ricerca e soccorso in mare" e dire basta "all'esternalizzazione delle frontiere". Così Elly Schlein al congresso del Pse a Malaga.