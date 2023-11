Migranti: Schlein a governo, 'accordo con Albania va ratificato da Parlamento'**

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Non pensino di cavarsela scavalcando la Costituzione che dice chiaramente che gli accordi internazionali vanno presentati ed esaminati in Parlamento". Così Elly Schlein a proposito dell'accordo Italia-Albania su cui domani ci saranno le comunicazion...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – "Non pensino di cavarsela scavalcando la Costituzione che dice chiaramente che gli accordi internazionali vanno presentati ed esaminati in Parlamento". Così Elly Schlein a proposito dell'accordo Italia-Albania su cui domani ci saranno le comunicazioni del ministro Antonio Tajani in aula alla Camera.