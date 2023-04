Migranti: Schlein a Meloni, 'surreale metterli in contrapposizione con lavoro donne'**

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – "Surreale mettere in contrapposizione il lavoro delle donne con i migranti. Dai tempi della Bossi-Fini la strategia della destra è sempre stata scrivere norme criminogene che aumentano l'illegalità per poi cavalcare quelle irregolarità. Noi dobbiamo fare ogni sforzo perchè ci sia piena inclusione per chi arriva e che abbia via d'accesso legali e sicure. E dall'altra parte fare ogni sforzo per l'aumento dell'occupazione femminile. Ma la strada non è lasciare per strada i richiedenti asilo ma, come abbiamo proposto, accompagnare il Pnrr con un piano" per sostenere l'occupazione delle donne. Così Elly Schlein al Pd.