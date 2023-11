Migranti: Schlein, 'accordo con Albania in aperta violazione diritto'

Roma, 7 nov (Adnkronos) – L'accordo con l'Albania sui migranti è "in aperta violazione delle norme di diritto internazionale e di diritti europeo". Lo ha detto Elly Schlein a radio Capital. "Meloni fa qualsiasi cosa pur di non fare quello che si dovrebbe fare, convincere i suoi alleati nazionalisti europei a condividere l'accoglienza, cioè a non lasciare sola l'Italia", ha aggiunto la segretaria del Pd.