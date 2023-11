Migranti: Schlein, 'accordo con Albania? Se non passa da Parlamento non esiste'**

**Migranti: Schlein, 'accordo con Albania? Se non passa da Parlamento no...

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Con l'Albania non c'è nessun accordo perchè in questo paese gli accordi internazionali passano dal Parlamento e noi non abbiamo visto nulla. E' una sorta di respingimento collettivo verso un paese terzo. Mi sembra che Meloni si inventi di tutto pur non di non fare l'unica cosa giusta: cambiare le regole in Ue e convincere il suo amico Orban a dire sì". Così Elly Schlein alla manifestazione del Pd.