Migranti: Schlein, 'buco di 7 ore, fare chiarezza spetta a chi guida governo'**

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "Perchè per quelle 7 lunghe ore non sono stati fatti intervenire mezzi adeguati che forse avrebbero potuto evitare questa strage?". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i cronisti alla Camera.

"Aggiungo che dall'inizio con ogni nostri strumento a disposizione abbiamo chiesto chiarezza sulla dinamica e sulla catena di comando definendo le responsabilità non solo del ministero dell'Interno, ma anche di quello guidato da Matteo Salvini e da Giorgetti. E' chiaro che in ultima istanza la responsabilità sta a chi guida il governo di fare chiarezza e stiamo facendo domande molto chiare a cui anche oggi non abbiamo avuto risposte".