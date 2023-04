Migranti: Schlein, 'bugie Meloni, protezione speciale esiste in altri 18 paesi Ue'**

**Migranti: Schlein, 'bugie Meloni, protezione speciale esiste in altri ...

**Migranti: Schlein, 'bugie Meloni, protezione speciale esiste in altri ...

**Migranti: Schlein, 'bugie Meloni, protezione speciale esiste in altri ...

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Questo decreto riesce a smantellare il sistema di accoglienza diffusa in modo ancora più violento dei decreti sicurezza. Noi ci stiamo opponendo e inoltre ci sono rilievi notevoli tra cui far saltare la protezione speciale che, nonostante le bugie di Giorgia ...

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – "Questo decreto riesce a smantellare il sistema di accoglienza diffusa in modo ancora più violento dei decreti sicurezza. Noi ci stiamo opponendo e inoltre ci sono rilievi notevoli tra cui far saltare la protezione speciale che, nonostante le bugie di Giorgia Meloni, esiste almeno in 18 paesi europei". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.