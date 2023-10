Migranti: Schlein, 'dall'Europa non nuovi muri ma nuove speranze'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Per superare l'ingiustizia del regolamento di Dublino dobbiamo aprire vie sicure e legali per le persone che chiedono asilo in tutti i Paesi membri dell'Ue". Lo ha detto Elly Schlein, al congresso dei Giovani socialisti europei a Barcellona, parlando ...