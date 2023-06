Migranti, Schlein: destra ipocrita, assente su modifiche Dublino

Bruxelles, 28 giu. (askanews) – Sul tema dei migranti “questo è un governo assolutamente ipocrita, perché la maggioranza che lo compone, quando si è aperta una finestra nel 2017 per cambiare davvero il regolamento di Dublino, non si è mai presentata a quella discussione. Io c’ero e per 22 riunioni non ho mai visto né la Lega né tantomeno la destra che oggi rappresenta Giorgia Meloni, perché non volevano scontentare i loro alleati nazionalisti come Orban. Quindi oggi che sono al governo accettano un compromesso al ribasso che è dannoso per l’Italia, perché implica maggiori responsabilità sui paesi di frontiera”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in un punto stampa a Bruxelles.