Migranti: Schlein, 'dramma Lampedusa dimostra fallimento governo e Meloni**

Roma, 14 set (Adnkronos) – "Il dramma di questi giorni a Lampedusa è la dimostrazione del fallimento delle politiche di esternalizzazione di questo governo, c'è un 60% di sbarchi in più nonostante il tentativo di fare un accordo cinico con un Paese che non sta garantendo i diritti democratici. Abbiamo visto il fallimento della mediazione di Giorgia Meloni con i suo alleati nazionalisti ungheresi e polacchi, e non solo protesta per mancanza di solidarietà sull'accoglienza ma dice che hanno ragione loro". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.