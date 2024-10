Migranti: Schlein, 'governo contro giudici? Leggi valgono per tutti, non è monarchia assoluta'

Migranti: Schlein, 'governo contro giudici? Leggi valgono per tutti, non...

Migranti: Schlein, 'governo contro giudici? Leggi valgono per tutti, non...

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Il finto moderato Tajani dice ai giudici: 'Non impediscano al governo di lavorare'. Tajani, le leggi valgono per tutti. Tanto più il governo le deve rispettare. Nessuno è al sopra delle leggi. Quella era la monarchia assoluta". Cos&igrav...

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Il finto moderato Tajani dice ai giudici: 'Non impediscano al governo di lavorare'. Tajani, le leggi valgono per tutti. Tanto più il governo le deve rispettare. Nessuno è al sopra delle leggi. Quella era la monarchia assoluta". Così Elly Schlein nella replica in Direzione Pd.

"Il governo se la deve prendere solo con se stesso perchè da tante parti si era fatto notare la costruzione dell'impianto di questo accordo era in contrasto con le leggi. Sono stati sordi rispetto a quello che gli abbiamo spiegato anche nelle ultime settimane, dal 4 ottobre, dopo la sentenza della corte di giustizia europea. Non si capisce bene neanche con chi se la stanno prendendo perché giudici italiani sono tenuti a rispettare una normativa europea. Questo atteggiamento arrogante lo vediamo da quando stanno al governo".