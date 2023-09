Migranti, Schlein: governo è solo chiacchiere e distintivo

Roma, 27 set. (askanews) – “Aspettiamo di vedere i testi definitivi. In generale posso dire questo: è un governo che è tutto chiacchiere e distintivo, basato su inasprire, repressione…”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa, rispondendo a chi le chiedeva di commentare le misure del governo in tema di immigrazione.

“Noi – ha ricordato – abbiamo fatto sette proposte concrete – riforma di Dublino, accoglienza diffusa, riforma della Bossi-Fini – e non abbiamo avuto reazioni dalla maggioranza. Ma non mi stupisce. Sono venti anni che le politiche che hanno prodotto disastri portano la firma della destra”.