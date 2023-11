Migranti: Schlein, 'linea Pd oggi diversa, qui per curare fratture e ferite degli ultimi anni'**

Roma, 8 nov (Adnkronos) - "Sono stati anni difficili, questo è il segno della nostra voglia di scrivere insieme una pagina nuova, di curare fratture e ferite che ci sono state in questi anni anche per responsabilità del Pd, l'unico partito che si mette in discussione, che dec...

Roma, 8 nov (Adnkronos) – "Sono stati anni difficili, questo è il segno della nostra voglia di scrivere insieme una pagina nuova, di curare fratture e ferite che ci sono state in questi anni anche per responsabilità del Pd, l'unico partito che si mette in discussione, che decide una linea diversa sulle politiche di asilo, di migrazione e accoglienza e capiamo quindi che questa disponibilità è preziosa e non scontata. Siamo qui per ascoltarci e guarire fratture e ferite degli ultimi anni". Lo ha detto Elly Schlein aprendo al Nazareno l'incontro su 'Immigrazione e accoglienza. Scriviamo insieme una nuova pagina e una nuova legge'