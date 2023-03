Migranti: Schlein, 'Meloni dia risposte al Question time, lo dobbiamo alle vittime'

Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Meloni dovrà venire in aula presto per il Question time, non mancheranno occasioni di tornarci sopra finchè non avranno dato risposte, lo meritano le vittime". Lo ha detto Elly Schlein a Start su SkyTg24 a proposito del naufragio di Cutro. ...