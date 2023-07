Migranti: Schlein, 'Meloni? No cambio passo, stupisce dia ragione a Orban e Morawiecki' (2)

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Per superare Dublino servirebbe che Meloni convincesse i suoi alleati nazionalisti - dice ancora Schlein -, che invece mettono veti per bloccare la solidarietà. Quanto alla disponibilità dei dem a collaborare con il governo per superare il patto di Dubl...

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – "Per superare Dublino servirebbe che Meloni convincesse i suoi alleati nazionalisti – dice ancora Schlein -, che invece mettono veti per bloccare la solidarietà. Quanto alla disponibilità dei dem a collaborare con il governo per superare il patto di Dublino, "bisognerebbe far approvare a maggioranza qualificata il criterio del primo paese d'accesso, noi su quello ci saremo".