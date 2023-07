Migranti: Schlein, 'Meloni? No cambio passo, stupisce dia ragione a Orban e Morawiecki'

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Il cambio di passo dell'Europa sui migranti di cui parla la premier Giorgia Meloni "purtroppo no, non lo vedo: sono tanti anni che l'unico punto su cui c'è accordo" in Ue "è esternalizzare" le frontiere, mentre la "batt...

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – Il cambio di passo dell'Europa sui migranti di cui parla la premier Giorgia Meloni "purtroppo no, non lo vedo: sono tanti anni che l'unico punto su cui c'è accordo" in Ue "è esternalizzare" le frontiere, mentre la "battaglia fondamentale" riguarda il regolamento di Dublino, ovvero "superare il criterio del primo paese di accesso, che penalizza anche l'Italia. Per superare quello, servirebbe che Meloni riuscisse a convincere i suoi alleati nazionalisti, il primo ministro polacco e il leader ungherese. Non c'è riuscita e mi stupisce che addirittura Meloni dica che hanno ragione loro". Lo ha detto la segretaria dem Elly Schlein intervenendo ad Agorà Estate, su Rai3.

Orban e Morawiecki "non ne vogliono sapere di redistribuzione", sarà per questo, dice Schlein, che "quando ero in Parlamento europeo a discutere di migranti la destra non si è mai vista, forse l'interesse nazionale lo abbiamo difeso meglio noi…". Il patto sulle migrazioni sul tavolo dell'Ue "ha molti punti di svantaggio per il nostro paese", visto che punta sulla "solidarietà volontaria che non ha mai funzionato", ed è un patto "che Meloni sta accettando".