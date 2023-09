Migranti: Schlein, 'Meloni perché non ha chiesto al suo amico Orban di fare sua parte?'**

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Abbiamo votato per non rifinanziare la guardia costiera libica, ho sempre pensato che fosse stato. Come è stato sbagliato l'accordo di Meloni con la Tunisia". Così Elly Schlein a Otto e mezzo su La7. "Vanno cambiate le regole di Dublino....

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Abbiamo votato per non rifinanziare la guardia costiera libica, ho sempre pensato che fosse stato. Come è stato sbagliato l'accordo di Meloni con la Tunisia". Così Elly Schlein a Otto e mezzo su La7.

"Vanno cambiate le regole di Dublino. A fare questa battaglia che bloccano i migranti in Italia, primo paese d'arrivo, c'eravamo noi e non Meloni, Salvini e i loro amici. Oggi Meloni era da Orban perchè non gli ha fatto una semplice domanda: perché si vogliono prendere solo i benefici dall'Ue" e non assumersi anche la condivisione del tema migranti. "Non hanno il coraggio di chiedere ai loro amici nazionalisti dai fare la loro parte".