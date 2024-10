Migranti: Schlein, 'Meloni porta propaganda in Ue ma accordo Albania scricchiola'**

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Vedremo in queste ore cosa accadrà nelle decisioni dell'autorità giudiziarie competenti, ma noi avevamo previsto che non sarebbe stato possibile individuare minori e persone fragili su una nave. In questo primo viaggio, mentre Meloni porta sua pro...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Vedremo in queste ore cosa accadrà nelle decisioni dell'autorità giudiziarie competenti, ma noi avevamo previsto che non sarebbe stato possibile individuare minori e persone fragili su una nave. In questo primo viaggio, mentre Meloni porta sua propaganda fino a Bruxelles, di 16 migranti, 4 sono già stati riportati indietro. E con quali costi. Per anni hanno fatto la retorica più becera sui 35 euro al giorno che costava l'accoglienza e ora spendono milioni per portare persone in grande fragilità in Albania" dove "garantiremo una presenza costante di monitoraggio in Albania". Così Elly Schlein all'iniziativa del Pd sull'immigrazione al Nazareno. Un accordo quello con l'Albania che "scricchiola" dal punto di vista giuridico.