Migranti: Schlein, 'nessuno cerca colpevole, ma chiarezza su dinamica'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Quello che scredita l'Italia è avere un governo che non presenzia e sta in silenzio per giorni su una strage come quella che c'è stata e non si pone che il tema di quali alternative hanno le persone che cercano la protezione internazionale che è cosa ben diversa dal decreto flussi". Così Elly Schlein parlando con i cronisti alla Camera.

"Parliamo di persone che scappano da Afghanistan, Siria, da guerre, discriminazione e torture. Mancano vie legali e sicure per l'accesso. Questa è la domanda che si dovrebbe porre il governo e la domanda che abbiamo fatto noi non è tesa alla ricerca un colpevole, ma ad accertare che si faccia piena luce sulla dinamica per evitare che possa accadere di nuovo".

"Non abbiamo avuto risposta da Piantedosi, abbiamo chiesto l'informativa di Salvini, perché non è stato attivato il meccanismo di ricerca e soccorso? L'alta professionalità della guardia costiera ci ha insegnato che dovrebbe scattare sempre, quando c'è un barcone carico di persone in balia di condizioni del mare difficili. I mezzi della Guardia di finanza sono usciti due volte a cercare questa barca e sono tornati indietro. Non ci fermeremo finché non avremo risposte a questa semplice domanda".