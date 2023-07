Migranti: Schlein, ‘si deve riformulare il trattato di Dublino, serve Europa solidale’

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Sulle politiche migratorie, si deve fare una grande operazione verità iniziando da quello che succede nell’Unione europea. Eravamo riusciti a far valere un principio nel Parlamento europeo tra i governi, ovvero quello che chi entra in Italia, o in Spag...

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Sulle politiche migratorie, si deve fare una grande operazione verità iniziando da quello che succede nell’Unione europea. Eravamo riusciti a far valere un principio nel Parlamento europeo tra i governi, ovvero quello che chi entra in Italia, o in Spagna, entra in Europa, e quindi tutti i Paesi europei devono condividere le responsabilità sull’accoglienza. È questa la battaglia che il governo italiano deve fare per superare l’ipocrita barriera del primo Paese d’ingresso che blocca decine di migliaia di richiedenti asilo in assenza di via legali e sicure”. Così Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, intervenendo alla quinta assemblea nazionale Ancc-Coop ‘Creare futuro – Una buona spesa può cambiare il mondo’.

“Oggi c’è stata un’importante votazione al Parlamento europeo, che noi del Partito democratico salutiamo con grande favore: l’idea di avere una missione europea di ricerca e soccorso per salvare le vite nel mar Mediterraneo, una Mare nostrum europea”, prosegue la leader dem che poi chiede anche una “condivisione delle responsabilità che chiami in causa tutti i Paesi, e serve insistere, non cedere a quei governi che nel loro nazionalismo dicono di no alla solidarietà all’Italia e ci chiudono le porte in faccia”.

“I nostri amici a livello internazionale devono aiutarci a costruire una maggioranza qualificata e questo basterebbe per riformulare il trattato di Dublino, su cui non è necessaria unanimità. Ma si deve fare una battaglia coraggiosa”, conclude Schlein.