Migranti: Schlein, 'su Cutro da Meloni silenzio e assenza colpevoli'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Sulla strage di Cutro "abbiamo chiesto di fare piena luce sulla dinamica, una dinamica che non ha impedito tutte quelle morti. Una domanda semplicissima, ma non abbiamo avuto risposte né in Commissione, né in Aula né tantomeno da Giorgia Meloni. Questi silenzi sono colpevoli, così come lo è stato questo Cdm a Cutro senza portare omaggio alle salme e ai famigliari delle vittime". Così la neo segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3.