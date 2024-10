Migranti: Schlein, 'successo Meloni in Ue? Solita propaganda'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Mi fa molto male vedere la premier italiana andare da suoi amici e alleati nazionalisti in Europa, a dire 'avete ragione voi'. Dice che si guarda all'Italia come a un modello ma non c'è niente di nuovo nell'approccio europeo all'...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Mi fa molto male vedere la premier italiana andare da suoi amici e alleati nazionalisti in Europa, a dire 'avete ragione voi'. Dice che si guarda all'Italia come a un modello ma non c'è niente di nuovo nell'approccio europeo all'esternalizzazione delle frontiere. Lei rivendica un risultato ma la verità è che le dicono 'brava' e vanno avanti come fatto fino ad ora. Quando lo scorso anno c'è stato il record degli sbarchi, nessuno dei suoi amici si è scomposto. Non mi sembra un grande successo ma la solita propaganda". Così Elly Schlein all'iniziativa del Pd sull'immigrazione al Nazareno.